Dimarco, sofferenza estiva. Retroscena: “Lukaku gli ha fatto un torto personale. Ferita aperta”

E' Federico Dimarco l'uomo del momento in casa Inter. Dopo il gol spettacolare contro il Frosinone, l'esterno nerazzurro si è definitivamente consacrato come uno dei laterali mancini più forti in circolazione. Eppure, la gioia del presente arriva dopo la sofferenza dell'estate, quando Dimarco ha dovuto ingoiare il boccone amaro firmato Lukaku. Non tanto per l'addio del belga, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, per un torto personale: