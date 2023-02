Djorkaeff: “Rovesciata? Moratti voleva farci una statua. Dimarco e Barella futuro Inter e Italia”

Intervistato da Amazon Prime, l'ex attaccante dell'Inter Youri Djorkaeff ha parlato del suo periodo in nerazzurro

Il mio gol è finito sugli abbonamenti, Moratti voleva farci una statua, ma San Siro non apparteneva all’Inter. C’era gente a cui piaceva il calcio, ci piaceva andare in campo insieme, è stata la più grande cosa che abbiamo dato ai tifosi. Prima giornata a casa di Moratti, mi dice lasciamo parlare loro del contratto, noi andiamo a mangiare. Abbiamo mangiato e parlato di calcio. Prima partita a San Siro, sono tornato a casa e non potevo dormire: i tifosi, lo stadio… La canzone: Youri Youri Djorkaeff, la cantavo. Mia moglie mi diceva basta, voglio dormire.