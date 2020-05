Inter, la Gds e una domanda “angosciante” su Lautaro: “Cosa succederebbe se…”

La stagione anomala che le grandi federazioni stanno cercando, affannosamente, di concludere avrà grandi ripercussioni anche sul prossimo calciomercato. I giocatori scenderanno in campo con una maglia ma con il contratto di cessione ad un altro club già depositato.

Un’anomalia che rischia di coinvolgere anche Lautaro Martinez. In ballo, c’è un affare da oltre 100 milioni di euro.

“Non è una situazione semplice da gestire neppure per Inter e Barcellona. Qualsiasi fosse lo stato della trattativa, anche nell’ipotesi avesse ragione il presidente del Liniers – ex club di Lautaro – secondo cui l’affare sarà annunciato prima del nuovo via dei due campionati. Cosa accadrebbe di fronte a un infortunio del giocatore? Scongiuri legittimi, da una parte e dell’altra. Ma come se ne esce? Domanda chiave. Ed è chiaro come una società abbia il diritto/dovere di tutelare un suo patrimonio o un suo futuro investimento. Nel caso di Lautaro, con una stagione piena da concludere – l’Inter ha davanti a sé 13 partite di campionato coppe escluse -, questo sarebbe possibile fino a un certo punto, anzi“, evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Una tema non di poco conto per tutti i club europei.