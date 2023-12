In attesa del ritorno in campo, sempre più vicino, Denzel Dumfries sbanca su Threads, nuovo social che sta diventando subito virale

In attesa del ritorno in campo, sempre più vicino, Denzel Dumfries sbanca su Threads, nuovo social che sta diventando subito virale.

"Forza Inter, spero di tornare presto in campo", ha scritto Dumfries sul nuovo social. Un tifoso ha espresso però un commento negativo per via del mancato rinnovo di contratto ("Pezzo di ..., sei un pezzo di m... se vuoi più soldi e tanto non segni bast..."), con tanto di insulto razzista. L'esterno olandese ha risposto con un laconico: "Sei davvero stupido".