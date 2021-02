Sole 24 Ore – Suning al bivio: “Tornasse indietro, non comprerebbe più l’Inter”

Suning in questi giorni sta riflettendo se cedere l'Inter o tenersi il club attraverso un finanziamento ibrido

Sono giorni di riflessioni e trattative per Suning . Il colosso di Nanchino, infatti, sta ragionando se tenersi l' Inter , magari attraverso un finanziamento ibrido, o cedere il club a BC Partners. Un bivio senza sentimentalismi, come sottolinea Il Sole 24 Ore:

"Tenere o separarsi dall’Inter? Motivazioni sentimentali non ci sono. Quelle sono argomento per la cronaca rosa. Tornasse indietro Suning non comprerebbe più non solo l’Inter ma nessuna squadra di calcio. Sul bilancio della holding lo sport ha pesato in termini di perdite, in un anno che è stato già massacrato dal Covid e dal crollo del settore immobiliare".