FCIN1908 / Inter, Esposito tra rinnovo e possibile prestito: il punto sul suo futuro

L'attaccante classe 2005 sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, in nerazzurro come in Nazionale

Francesco Pio Esposito è senza ombra di dubbio uno dei gioielli più luminosi del settore giovanile dell'Inter: l'attaccante classe 2005, dopo una stagione da protagonista e da capitano con la Primavera nerazzurra, si è messo in luce con l'Italia al Mondiale U20, e neo prossimi giorni parteciperà anche all'Europeo U19 (in entrambe le manifestazioni da sotto età).

Numeri e rendimento da predestinato, tanto che in molti hanno cominciato a bussare alle porte di viale della Liberazione. La dirigenza nerazzurra punta fortemente sul più piccolo di casa Esposito e, come anticipato da Fcinter1908 più di un mese fa, ha atteso il compimento dei 18 anni del giovane attaccante per formalizzare il rinnovo del contratto, portando la data di scadenza dal 2024 al 2027. Nessun rischio di perderlo a zero tra un anno, nonostante le sirene provenienti dall'estero: la volontà comune delle parti è quella di andare avanti insieme.