Inter, Esposito non si ferma mai: dopo il Mondiale U20, convocato anche per l’Europeo U19

L'attaccante della Primavera nerazzurra figura nell'elenco dei calciatori scelti dal ct Bollini per il torneo che si disputerà a Malta

Francesco Pio Esposito non si ferma mai: l'attaccante classe 2005 dell'Inter, dopo una stagione da protagonista assoluto con la Primavera nerazzurra e dopo aver partecipato al Mondiale U20 con l'Italia, è stato convocato anche per l'Europeo U19, che si terrà a Malta a partire dal 3 luglio (anche in questo caso giocherà da sotto età).