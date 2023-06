Francesco Esposito: “Grato per sempre a mister Chivu. Casadei riferimento. I miei fratelli…”

«Casadei? Per noi è un punto di riferimento, uomo squadra, un leader che fa la differenza in mezzo al campo e sembra più grande. Non so perché Baldanzi esulta in quel modo.Quanto l'esperienza al Mondiale ci fa crescere? Un'esperienza unica, stadi pieni, tanta gente che ci sostiene. Haaland ha fatto 9 gol nel suo Mondiale Under20? Non lo so quanti gol vale il mio gol, conta sia servito a passare il turno. Comunque è stato un bel gol e me lo sono rivisto diverse volte. La gara con la Corea? Sicuramente una squadra forte. Sono gare da dentro o fuori e saremo concentrati al massimo. Sappiamo cosa vogliamo e non vogliamo fermarci», ha concluso il nerazzurro.