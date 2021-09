Inter, l’immagine di Facchetti tornerà in vista a Interello

Era stata rimossa per il restyling dell’intera struttura ma non era chiaro se la gigantografia dell'ex capitano sarebbe tornata al suo posto

L'immagine era stata tolta "per un restyling dell’intera struttura". L'Inter aveva dato delle spiegazioni quando era nata una polemica sull'immagine di Giacinto Facchetti rimossa dal centro sportivo della Primavera dell'Inter. L'immagine dell'ex capitano nerazzurro è sempre stata lì come un faro per i più giovani e quando è stata tolta era montata la polemica. Non era stato chiarito se sarebbe tornata o meno al suo posto una volta che il restyling sarebbe stato terminato.

Ma - scrive La Gazzetta dello Sport - "l’immagine di Giacinto Facchetti, come previsto, tornerà presto in bella mostra a Interello. La polemica era montata un paio di settimane fa, per via di lavori di ristrutturazione del centro sportivo intitolato proprio a Facchetti: a San Siro era stato esposto anche uno striscione. Ma nel giro di pochi giorni Giacinto tornerà in vista".