FCIN1908 alla Milano Football Week. Da Eto’o a Marotta: il programma completo

Dal 12 al 14 maggio la Milano Football Week metterà in scena a Milano i fuoriclasse del pallone di ieri e di oggi: tanti protagonisti anche in chiave nerazzurra

Tre giorni di grande focus sul calcio, tra temi d'attualità e grandi ricordi. La Milano Football Week , evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, ragazzi e adulti: dal 12 al 14 maggio una serie di talk in città daranno la possibilità a tanti appassionati di incontrare i big del calcio e confrontarsi con loro. Fcinter1908.it seguirà la fetta di incontri in chiave Inter.

Tutti i talk in programma si terranno all’interno di tre sale di Anteo Palazzo del Cinema riservate. L’accesso agli eventi sarà libero fino all’esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione dei posti non è obbligatoria, ma sarà possibile garantirsi la presenza a partire da lunedì 8 maggio sul sito milanofootballweek.it. La Milano Football Week avrà in programma una Fan Zone in Piazza XXV Aprile e degli eventi di Padel in Piazza Gae Aulenti in Portanuova. Importanti aziende e istituzioni saranno brand partner dell’evento.