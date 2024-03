"All'inferno sì, ma con due formidabili esorcisti. Nella tana dell'Atletico Madrid, il Civitas Metropolitano la squadra allenata da Simone Inzaghi vuole centrare un quarto di nobiltà in Champions". Apre così l'articolo di Tuttosport sulla sfida di questa sera al Wanda Metropolitano. "Nel suo biennio, nonostante la finale raggiunta a Istanbul, l’allenatore non ha mai eliminato nella fase finale un’altra grande d’Europa (l’anno scorso ha fatto filotto con Porto, Benfica e Milan fino ad arrendersi con il Manchester City in finale, mentre due anni fa è uscita con onore contro il Liverpool). E l’Atletico Madrid appartiene all’aristocrazia di Champions, come certificano le finali raggiunte nel 2014 e nel 2016", ricorda Tuttosport.

"Simeone confida nel potere taumaturgico del proprio fortino, però l’Atletico, nelle gare giocate senza Griezmann (infortunatosi proprio a San Siro e al rientro stasera) non ha certo dato l’impressione di essere una squadra in salute, al contrario invece dell’Inter che in campionato ha triturato Lecce (0-4), Atalanta (4-0), Genoa (2-1) e Bologna (0-1) nella tredicesima vittoria su tredici partite giocate da inizio 2024. Risultati arrivati anche senza che Lautaro e Thuram partissero più titolari in coppia dal primo minuto. Complice infatti l’infortunio del francese patito all’andata e un po’ di sacrosanto turnover concesso al capitano, dal 20 febbraio la ThuLa si è rivista soltanto per una manciata di minuti contro il Genoa ma sarà regolarmente al centro dell’attacco stasera, nella sfida più importante della stagione anche alla luce del vantaggio accumulato in un campionato diventato ormai una marcia trionfale verso la seconda stella. Avere come esorcisti una coppia di attaccanti capace di segnare 38 gol in stagione (26 Lautaro, 12 Thuram) è un’ottima assicurazione sulla vita, anche se non vale più la regola del gol doppio in trasferta", aggiunge poi il quotidiano.