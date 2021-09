FCIN1908 / Fiorentina-Inter, niente conferenza di Inzaghi. Il tecnico parlerà nel pre partita

Il tecnico nerazzurro oggi non interverrà in conferenza stampa

In vista della gara contro la Fiorentina, Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa come fa sempre quando ci sono impegni ravvicinati. Il tecnico nerazzurro parlerà nel pre partita e nella conferenza in programma nel post. Il motivo è dunque quello di non affollare con troppe conferenze l'agenda del tecnico nerazzurro.