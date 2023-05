Inter, ecco Akinsanmiro: dall’esordio in Italia alla Prima Squadra in 3 mesi

C'è una sorpresa nella lista dei convocati dell'Inter per la trasferta di Napoli: a disposizione di Simone Inzaghi c'è anche Ebenezer Akinsanmiro , centrocampista nigeriano classe 2004 della Primavera nerazzurra. Un talentino che sta facendo molto parlare di sè a Interello, e che in pochissimo tempo ha già bruciato le tappe.

Dopo aver impressionato in occasione dello scorso Torneo di Viareggio con la maglia dell'Alex Transfiguration, Akinsanmiro è finito nel mirino di diversi club, italiani ed esteri: ad anticipare tutti è stata l'Inter, che a fine 2022 lo ha portato a Milano per inserirlo nella rosa della formazione Primavera. Messo sotto contratto il 31 gennaio 2023, il giovane nigeriano ha esordito con la maglia nerazzurra il 19 febbraio, subentrando nel corso del match vinto contro il Torino, e da lì in poi non è più uscito dal campo: 11 partite giocate, tutte da titolare, su 12, con una saltata solamente per squalifica.