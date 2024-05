"Oaktree chiederà di insistere sul contenimento del monte-ingaggi, un’operazione che è già stata avviata dalla scorsa estate". Così Tuttosport sulle strategie di Oaktree per portare avanti il progetto Inter, che oggi con l'incontro con Simone Inzaghi prenderà definitivamente il via. Si legge: "Il fondo californiano valuterà nei prossimi giorni se inviare una rappresentanza alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, in programma sabato a Londra, città dove la nuova proprietà dell’Inter ovviamente ha una sede importante vista la centralità della capitale britannica in ambito finanziario. Per l’Inter a Wembley dovrebbe esserci il d.s. Piero Ausilio".