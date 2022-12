Fisioterapista Belgio: “Lukaku? Non giocava da mesi. Con lui concordato che…”

Intervenuto ai microfoni di Sporza, Lieven Maesschalck, fisioterapista del Belgio, ha raccontato quale fosse al Mondiale il piano di recupero per Romelu Lukaku: "Roberto Martinez è uno che ascolta lo staff medico e si discute di tutto. Ha avuto un ruolo importante anche il fatto che Lukaku, per esempio, non giocasse da mesi.