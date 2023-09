Frattesi destinato a prendersi l’Inter: settimana da incorniciare. In Champions tocca a lui

"E’ un gesto destinato a restare impresso nella memoria di tutti, giocatori avversari compresi, anche in vista del prossimo derby. E che già ha riempito i social. Ma Frattesi non pare preoccuparsene. Il gol è stata la prosecuzione di una settimana iniziata con la doppietta in Nazionale. Gioia incontenibile. Basta dare un’occhiata all’esultanza del centrocampista, che ha avuto subito l’istinto di togliersi la maglia, poi è parso ripensarci, alla fine non si è trattenuto e l’ha lanciata verso i tifosi, e pazienza se è arrivato il cartellino giallo. Frattesi è l’uomo di tutti".

"E’ l’uomo di Inzaghi, che presto gli darà spazio anche da titolare (mercoledì in Champions, con ogni probabilità). E’ l’uomo della società, sempre più colpita dal suo atteggiamento e dalle motivazioni, sempre più convinta di aver investito bene quei 33 milioni. E’ l’uomo dei compagni, perché a uno che fa sempre una corsa in più è difficile voler male. E’ destinato a prendersi l’Inter, Davide. Ieri si è divertito a prendere a spallate il Milan, che è sempre un buon modo di entrare nel cuore degli interisti. Poi si è pure messo in tasca il primo coro personalizzato", riporta La Gazzetta dello Sport.

