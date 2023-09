Sky – Infortunio Frattesi, salta anche il Benfica. Quando può tornare

Davide Frattesi salterà la sfida di questa sera contro la Salernitana per infortunio, ma non soltanto: quando può tornare per Sky

Davide Frattesi salterà la sfida di questa sera contro la Salernitana per infortunio, ma non soltanto. Gli esami, ha informato ieri l’Inter, “hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra”, si legge.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, “salterà le gare contro Salernitana e Benfica. In dubbio anche per Inter-Bologna”, si legge. Un’assenza pesante per Simone Inzaghi e i nerazzurri, la speranza è di riaverlo coi rossoblù. Altrimenti tornerà dopo la sosta per le nazionali.