Inter, infermeria già piena. “Alcuni giocatori vanno preservati”. Frattesi? Forse col Bologna

L'infermeria in casa Inter è già piena. "Arnautovic starà fermo un paio di mesi e si è andato ad aggiungere, in infermeria, a Sensi, già out per un guaio muscolare, e a Cuadrado, che ancora non ha smaltito la tendinite. Ieri, è arrivata la brutta notizia dello stop di Frattesi per un «lieve risentimento ai flessori della coscia destra». Il centrocampista non era al meglio già da una decina di giorni ed è il motivo per cui Inzaghi non l’ha fatto partire dall’inizio contro il Sassuolo. Il guaio comunque non è grave, ma Frattesi non ci sarà né stasera né, a meno di miracoli, martedì con il Benfica. Dovrebbe esserci contro il Bologna, ma dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni. In ogni caso, se Inzaghi era già a corto di rotazioni in attacco, ora si ritrova nella medesima situazione a centrocampo", aggiunge il quotidiano.