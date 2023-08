Anche Gazzetta conferma: “Domani si chiude Samardzic-Inter: le cifre definitive”

"L'affare è ormai ai dettagli, tant'è che domani - 3 agosto - è prevista la chiusura definitiva dell'operazione. Ai friulani andrà Giovanni Fabbian, classe 2003 reduce da una stagione da 8 gol alla Reggina in Serie B e valutato 4,5 milioni. Si parla di un affare da circa 22,5 milioni così divisi: 16 per l'obbligo di riscatto a fine stagione, 2 di bonus e il cartellino di Fabbian, che vale come una sorta di garanzia per il prestito oneroso", si legge sulla Gazzetta. Venerdì Samardzic è atteso a Milano.