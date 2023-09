Gds – Inter, per Calhanoglu niente di grave. Non sarà Asllani il sostituto: ecco chi gioca

Porte spalancate per Asllani in regia? Non secondo la Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, infatti, "al posto di Calhanoglu domani sera con la Real Sociedad giocherà Mkhitaryan, per una sera con compiti di regia: questo spalanca il campo nel ruolo di mezzala a Davide Frattesi, al suo esordio dal primo minuto con l'Inter. Il giocatore turco verrà, invece, valutato nei prossimi giorni, ma le sue condizioni non preoccupano lo staff."