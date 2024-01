GdS – Inter senza Lautaro come Milano senza il Duomo. Il peso oltre i gol

L'argentino si conferma preziosissimo per i suoi compagni e non soltanto per la grande lucidità in fase realizzativa

Lo scettro di migliore in campo è tutto suo. In Inter-Verona è tornata a brillare la stella di Lautaro Martinez, rientrato dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori dai giochi per due partite. Il Toro ha sbloccato il risultato e regalato una serie di giocate di primissimo livello.