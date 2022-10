Gds – Lukaku vuole giocare da 10 giorni ma resta in dubbio. Ecco quando torna Brozovic

"Big Rom sta mordendo il freno da almeno una decina di giorni. Non è tornato all’Inter per guardare le partite da bordo campo e per tifare per i compagni. Soffre a non poterli aiutare e la sua voglia di scendere in campo è incontenibile. Adesso aspetta il via libera per tornare in panchina e per rimettersi in moto. Spera che arrivi già domenica, ma a questo punto, con già 10 incontri saltati, sa che è il caso di essere attentissimo anche ai dettagli. Perché vuole essere al top e non fermarsi più. Anche in vista del Mondiale.