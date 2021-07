Inter, Hakimi ufficiale al Psg. Ecco l’impatto a bilancio della cessione

Questo l'impatto a bilancio della cessione del calciatore marocchino al club francese

Considerando la cessione a 60 milioni di euro, la plusvalenza per la cessione di Hakimi sarebbe quindi pari a circa 27,6 milioni di euro. Inoltre, la cessione garantirà un risparmio di circa 8,1 milioni di ammortamenti nella stagione 2021/22 e pari a circa 6,5 milioni lordi per lo stipendio di Hakimi (5 milioni netti sfruttando il Decreto Crescita, seppur l’Inter dovrà poi versare la differenza rispetto a un contratto “normale” visto che il marocchino resterà in Italia solo una stagione), oltre a garantire liquidità per i nerazzurri e la possibilità di saldare, eventualmente, al Real Madrid le rate per l’acquisto del giocatore".