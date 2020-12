Handanovic: “Il portiere deve portare punti. Scudetto? Parla il campo. Con lo Shakhtar..”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, Samir Handanovic ha parlato così della vittoria arrivata su rigore contro il Napoli:

“Era una partita equilibrata, tattica e nessuno voleva scoprirsi. Sono tutte partite importanti, ma quelle con le squadre di vertice lo sono di più. Importante non perderli ma se le vinci ti dà motivazioni, la partita è stata decisa da un episodio, ci godiamo i tre punti e pensiamo allo Spezia. A noi c’è mancato fare gol allo Shakhtar, in campionato continuiamo a fare le vittorie. La classifica oggi non conta, in tante lottano per qualcosa di importante. Io sono capitano e il capitano mette la faccia nei momenti brutti. Il portiere ogni tanto deve portare punti a casa, è una vittoria importante. Scudetto? La parola scudetto possono dirla in tanti ma bisogna dimostrare in campo chi lo merita”.