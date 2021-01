Repubblica – Icardi presenta il nuovo logo: per i tifosi è uno sgarbo all’Inter. Il presunto…

Ad oggi sono tante le ipotesi per quello che sarà il nuovo logo dell’Inter e che verrà svelato il prossimo 9 marzo. Intanto anche Mauro Icardi ha pensato a un restyling del proprio logo formato dalle proprie iniziali intrecciate, una “M” e una “I” maiuscole. “L’ha fatto all’indomani delle indiscrezioni sul cambio di logo del club nerazzurro, che proprio dalle lettere “I” e “M” sembra trarrà la propria forma. Con ogni probabilità si tratta di una coincidenza. Ma in rete sono molti i supporter nerazzurri che immaginano possa trattarsi di uno sgarbo alla sua ex squadra“, riporta Repubblica.

“Il presunto “scippo” del logo è stato l’ennesimo spunto per criticare Mauro Icardi da parte di quella maggioranza di tifosi interisti che non gli perdona gli ultimi burrascosi mesi alla Pinetina”.

(Repubblica)