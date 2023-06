Inter, Brozovic non basta: parte anche Onana. Marotta destina metà incasso per l’erede

In partenza il centrocampista croato e il portiere: uno in Arabia e uno allo United. Coi soldi del portiere Marotta prende il sostituto per la porta

Dopo aver ingaggiato a parametro zero Thuram , beffando la concorrenza del Milan, l'Inter si concentra sulle uscite. Brozovic è ai dettagli con l'Al Nassr, oggi potrebbe definirsi l'affare. Anche Onana potrebbe presto lasciare Milano dopo una sola stagione in nerazzurro.

"Dopo otto anni in nerazzurro, Brozovic è pronto a lasciare l’Inter per l’Arabia, direzione Al-Nassr. È lui, con i 23 milioni che i sauditi verseranno nelle casse del club, il sacrificato sull’altare del 30 giugno, la deadline con cui le società italiane devono confrontarsi per chiudere i conti in attivo. La cessione del regista croato (contratto fino al 2026 a 20 milioni a stagione), aiuterà l’Inter a chiudere il discorso su Frattesi. Ma Brozovic non basta", riporta Repubblica.