Infortunio Thuram, anche Sky conferma: l’Inter fissa per domani gli esami

Non saranno oggi gli esami strumentali per Marcus Thuram, ma giovedì: lo conferma anche Sky Sport post infortunio

"Markus Thuram sostituito al termine del primo tempo della gara contro l'Atletico Madrid a causa di una contrattura all'adduttore destro da valutare nei prossimi giorni", ha fatto sapere l'Inter ieri dopo l'infortunio dell'attaccante. Come confermato anche da Sky Sport, Thuram si sottoporrà nella giornata di giovedì agli esami strumentali per valutare l'entità esatta dell'infortunio. Solo in seguito dunque saranno chiari i tempi di recupero per il francese.