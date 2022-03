Inter, a metà mese l’audizione per il FPF: “Ma il club ha già comunicato all’Uefa…”

L'Inter si è ovviamente mossa con la Uefa, dandole indicazioni sul bilancio in corso e sui futuri piani, fino ai prossimi tre anni

La Gazzetta dello Sport, però, entra nel dettaglio dei conti dell'Inter, spiegando cosa succederà nelle prossime settimane: "L'Inter si è ovviamente mossa con la Uefa, dandole indicazioni sul bilancio in corso e sui futuri piani, fino ai prossimi tre anni . L'audizione della società campione d'Italia sarà a metà mese, prima di quella del Milan, e come i cugini la speranza è che si mostri clemenza in avvicinamento ai nuovi parametri che dovrebbero entrare in vigore proprio dalla stagione 2024-25.

Lo scenario, comunque, non è soltanto caratterizzato da ombre: sono stimati una settantina di milioni di costi che non si riproporranno nell'esercizio in corso, le plusvalenze sopracitate aiuteranno a migliorare il quadro e lo stesso varrà per il ritorno del pubblico al Giuseppe Meazza. In più, di nuovo, tornerà d'attualità il monte ingaggi della rosa: rinnovi misurati e alleggerimento dai contratti più pesanti in rapporto qualità/costo. Appuntamento tra un paio di settimane per le audizioni dei club".