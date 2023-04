Inter, a rischio 60 milioni: danno economico enorme senza la prossima Champions

I nerazzurri non danno continuità alla grande prestazione di Lisbona col Benfica e cadono ancora una volta a San Siro con il Monza

Ennesima sconfitta in campionato per l'Inter di Inzaghi. I nerazzurri non danno continuità alla grande prestazione di Lisbona col Benfica e cadono ancora una volta a San Siro con il Monza. La qualificazione alla prossima Champions è sempre più a rischio: l'Inter è quinta, la Roma deve ancora giocare e potrebbe allungare, l'Atalanta può agganciare i nerazzurri e la Juve arriva forte.