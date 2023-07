Inter, abbonamenti sold out: oggi si chiude la campagna. “In tre ore polverizzate le tessere”

Non è una novità per l'Inter, visto il seguito dei tifosi negli ultimi, ma anche nella prossima stagione Inzaghi potrà contare sul tifo dei supporter nerazzurri. Ieri giornata di abbonamenti conclusa col botto: tessere già esaurite e quota stabilita per gli abbonamenti raggiunta in poco tempo.

"C’è soddisfazione ed entusiasmo anche tra i tifosi nerazzurri, che ancora una volta hanno deciso di dimostrare da subito il loro amore per i colori nerazzurri. Ieri è cominciata la vendita libera degli abbonamenti per il campionato e in tre ore e mezza sono stati polverizzati quasi tutte le tessere a disposizione. Oggi il club chiuderà la campagna abbonamenti, con l’ennesimo sold out. I tifosi si dimostrano ancora una risorsa, per la squadra e per le casse del club, dopo gli 81 milioni di ricavi netti da botteghino dell’ultima stagione", riporta La Gazzetta dello Sport.