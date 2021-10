Inter, nuovo sponsor dall’Asia: accordo con AOA, marchio di betting

Nuovo accordo di sponsorizzazione dall'Asia per l'Inter. Il sito aoa.com, infatti, ha annunciato sul proprio sito un'intesa con il club

Nuovo accordo di sponsorizzazione dall'Asia per l'Inter. Il sito aoa.com, infatti, ha annunciato sul proprio sito, attraverso un'immagine in primo piano che ritrae i giocatori nerazzurri, un'intesa con il club di Viale della Liberazione in qualità di regional sponsor.