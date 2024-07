Un solo giocatore ieri al raduno dell'Inter ha lavorato a parte: Francesco Acerbi, al lavoro per recuperare dal suo infortunio. Ecco le sue condizioni da Tuttosport: "Il 3 giugno si è operato per rinforzare la parete inguinale destra e risolvere il problema di pubalgia che l’ha costretto a saltare l’Europeo. Per il difensore ci saranno giorni di sedute personalizzate, chiaramente non c’è fretta di rientrare in gruppo".