Ag. Radu: “È forte, reagirà. Spero giochi a Udine. Se avesse giocato di più…”

Le dichiarazioni del procuratore del portiere romeno dell'Inter dopo l'errore commesso nella gara di Bologna

"Dagli errori si cresce, può capitare. È successo a Buffon e Donnarumma. Ovviamente col Bologna era una partita importante, questo incide di più. Si deve però dire che uno che non gioca mai, e scende in campo nel match decisivo, sente molta pressione addosso. La tensione per un giovane è alta. Si può pensare che se avesse disputato 3-4 gare in questa stagione, mercoledì sarebbe stato più tranquillo".

"Gli ho mandato un messaggio per rincuorarlo. Mi auguro che possa giocare ad Udine, per dimostrare tutto il suo valore. Le capacità di Radu non devono essere messe in discussione. A Genova sanno quanto è forte. Stare due anni senza giocare ed essere lanciati nella mischia in una partita come quella di Bologna, non è facile. Senza colpevolizzare nessuno, l'errore rimane. Ma da ex calciatore penso proprio che se avesse giocato un po' di più, questo infortunio, forse, non sarebbe capitato".