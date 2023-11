GdS – Inter, le probabili scelte anti-Atalanta: “La settimana può spingere Inzaghi a…”

La probabile formazione dell’Inter per la sfida contro l’Atalanta in programma per l’11ª giornata di Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “Cuadrado e Arnautovic sono out anche a Bergamo. Da vedere se l'austriaco possa essere in panchina con il Salisburgo. La settimana senza impegni può spingere Inzaghi a confermare la squadra che ha battuto la Roma o al massimo ad apportare un paio di modifiche”, si legge.