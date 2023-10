Cuadrado, 10 giorni per prendersi l’Inter. “Si trascina la tendinite da tempo ma…”

"Dieci giorni per avere finalmente il vero Juan Cuadrado . La sosta per le nazionali crea sempre apprensioni negli allenatori e negli staff medico-atletici, ma nel caso di elementi risparmiati dalle convocazioni dei propri ct, può capitare di avere il lieto rovescio della medaglia e questo è il caso proprio di Cuadrado". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Cuadrado, rimasto ad Appiano Gentile per cercare di trovare la miglior forma possibile dopo aver smaltito la tendinite che lo ha costretto a saltare diverse partite.

"Cuadrado si è presentato alla Pinetina il 20 luglio già non al top a causa di questa tendinite che si trascina da tempo, ma durante la preparazione il problema sembrava gestibile e superabile. Poi, però, gli impegni proprio con la sua nazionale a settembre avevano riportato in auge il fastidio che ha finito per condizionare completamente il ciclo di sette partite che l’Inter e Simone Inzaghi hanno iniziato con il trionfale derby e finito con il deludente 2-2 subito in rimonta a San Siro col Bologna. Cuadrado di queste sette gare ha giocato solo l’ultima con i rossoblù - per altro non bene, entrando in campo non con l’atteggiamento migliore, ma soprattutto con una condizione lontana dal top -, andando in panchina solo con Milan (16 settembre) e Benfica (3 ottobre). Di fatto Inzaghi ha perso subito l’alternativa a Dumfries, che ha dovuto giocare sempre, lasciando spazio in qualche occasione a Darmian", rimarca il quotidiano che poi aggiunge: "Il tecnico ha dunque dovuto fare a meno di un giocatore fortemente voluto per avere un’opzione tattica e qualitativa diversa all’olandese, visto che Cuadrado - 35 anni - non avrà più lo spunto in velocità dei bei tempi, ma possiede ancora quella capacità di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica che manca invece negli altri interpreti sulla corsia destra"