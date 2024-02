"Inter-Atletico perde due protagonisti e di fatto un gran bel duello. Martedì 20 a San Siro. Nell’andata degli ottavi di Champions League, mancheranno infatti sia Francesco Acerbi sia Alvaro Morata. Il difensore nerazzurro si era fermato sabato nel secondo tempo contro la Roma per quello che sembrava soltanto un indurimento al polpaccio. Gli esami cui si è sottoposto ieri hanno però evidenziato un lieve risentimento al soleo. Salterà come minimo il match interno di venerdì contro la Salernitana e appunto il primo round contro la squadra del Cholo. A meno di contrattempi, Acerbi dovrebbe tornare il 25 febbraio a Lecce o tre giorni dopo, contro l’Atalanta, nel match rinviato per gli impegni dei nerazzurri in Supercoppa. Il suo posto al centro della difesa verrà preso da Stefan de Vrij, che dà comunque ampie garanzie visto che in questa stagione è tornato a livelli molto alti. In chiave Salernitana, da verificare invece il recupero di Frattesi, che si era fermato nel riscaldamento prima del match con la Juve per un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. L’ex Sassuolo dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni. La sua disponibilità per la Salernitana resta in dubbio, ma in Champions ci sarà", scrive La Gazzetta dello Sport.