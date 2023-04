Inter, l’attacco non funziona più. Numeri preoccupanti: sono in crisi tutti e 4 gli attaccanti

Ieri sera contro il Monza è arrivata un'altra sconfitta, l'undicesima in campionato. Un bilancio più che negativo, aggravato dai numeri dell'attacco di Inzaghi. Nell'Inter non segna più nessuno: il reparto offensivo si è inceppato e la crisi riguarda tutti e 4 gli attaccanti nerazzurri.

"Il déjà vu non è solo Romelu Lukaku che ci prova e ci riprova di testa e che costringe il portiere al solito tuffo miracoloso sulla linea. Il déjà vu è anche vedere il belga, sconsolato e incredulo, mentre allarga le braccia a fine partita: sembra dire «non sappiamo più cosa fare». Sì, perché la palla non entra e l’Inter perde ancora terreno dal quarto posto. Il guaio è complessivo e anche i suoi compagni di reparto ricadono negli stessi vizi. Prendete Dzeko, che non la mette dentro da tre mesi ormai e che divora l’occasione di testa all’ultimo soffio. O Lautaro, lontano parente del Toro che fu, che tira addosso a Di Gregorio un’occasione grande quanto tutto San Siro. Correa, sommerso dai fischi, è prigioniero del buco nero in cui si è infilato, nonostante una bella occasione costruita nel primo tempo", spiega La Gazzetta dello Sport.