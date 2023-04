Matri: “Quarto posto vitale per l’Inter. Fossi Inzaghi farei sempre giocare Lukaku”

"Il quarto posto sta diventando vitale per l'Inter. Differenza di rendimento tra campionato e Champions? Difficile da spiegare, credo sia una questione mentale. Anche quando ha perso, l'Inter ha sempre creato, anche se ha avuto dei cali di tensione nei finali di partite. In Champions, però, mi dà l'idea di una squadra compatta, con un'idea precisa in testa. La miglior coppia d'attacco a oggi dell'Inter in attacco? Ho visto un Correa in salute contro il Benfica. Lautaro non ha dimostrato di star bene, anche di testa. Lukaku lo farei giocare sempre, anche in Champions".