FCIN1908 / Attacco Inter, ecco i 4 nomi. Il preferito di Inzaghi e il prezzo di Taremi…

Simone Inzaghi continua ribadire che la sua scelta numero uno è Morata. Nessuno dei quattro nomi in lista per il momento convince al 100%, ognuno ha ‘i suoi difetti’. Taremi secondo l’Inter si può chiedere per 25/27 milioni di euro circa con il Porto. Riflessioni in corso, sono questi i giocatori su cui stanno ragionando i dirigenti nerazzurri.