Inter, ora in bolla circa 25 persone: non c’è ancora Conte, ecco il motivo

Focus del Corriere dello Sport sul modo scrupoloso in cui l’Inter sta seguendo il protocollo in avvicinamento al derby col Milan.

In particolare, spiegano i colleghi: “Nel centro tecnico Suning adesso ci sono 20-25 persone, tra giocatori negativi (Handanovic, Padelli, Ranocchia, Darmian e Young), membri dello staff tecnico, magazzinieri ecc. Non c’è Conte, atteso tra oggi e domani. Il tecnico prima dell’emergenza aveva concordato con il club qualche giorno di vacanza da trascorrere con la famiglia. Nelle prossime ore anche lui si sottoporrà a un tampone per accertare la sua negatività e venire a contatto con gli altri membri del gruppo squadra”.