Inter, presto Buchanan a Milano: le cifre sul tavolo. Due giocatori via a gennaio?

Un colpo sempre più vicino in entrata in casa Inter e due possibili cessioni nel mercato di gennaio: lo scenario

Un colpo sempre più vicino in entrata in casa Inter e due possibili cessioni nel mercato di gennaio. Tuttosport oggi fa il punto sulle trattative calde di questi giorni, partendo dal nome di Buchanan: “La dirigenza del club di Viale della Liberazione, nei primi giorni del nuovo anno, proverà ad affondare il colpo su Tajon Buchanan. La convinzione condivisa sia in Italia, sia in Belgio, è che presto il canadese si trasferirà a Milano, ma Inter e Bruges devono ancora trovare l’accordo per il trasferimento del calciatore. La trattativa ripartirà da una proposta di 6 milioni più bonus, alla richiesta di un’offerta da 10 milioni. Venirsi incontro ambo i lati potrebbe essere la soluzione migliore per tutti.