Calhanoglu, lo scardinatore dell’Inter. “La sua tecnica l’antidoto alla tattica”

Il regista dell'Inter cresce a ogni partita e risulta sempre più decisivo per il gioco di Inzaghi

"Simone Inzaghi ha una batteria di cavatappi eccellenti, ma, dovendo sceglierne uno, diremmo Calhanoglu. Ripensiamo ad Atalanta-Inter, 4a giornata. Primo tempo non facile, Dea aggressiva e padrona, poi il turco ha una visione e imbuca un corridoio invisibile: rigore su Darmian e Calha lo realizza. Primi tempi complicati anche con Napoli e Udinese e anche lì due gol poco prima del tè di Hakan che ha stappato dal dischetto anche l’ultima goleada di Monza. Esterni da dribbling, trequartisti poetici, incursori da gol sono arnesi sempre più preziosi in un calcio sempre più atletico e tattico. La tecnica è l’antidoto alla tattica. Calha ha tiro, tocco, visione: tutto ciò che serve a scardinare. E ha già eguagliato il suo record in campionato: 9. Sta bene", sottolinea La Gazzetta dello Sport.