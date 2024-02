Dopo la vittoria di martedì con l'Atletico, l'Inter scenderà in campo domenica alle 18 con il Lecce. Inzaghi doserà le forze ed effettuerà qualche cambio. Il cammino fino al ritorno degli ottavi di Madrid dovrà essere calcolato con grande attenzione.

"Sabato quindi saranno molti i volti nuovi in distinta alla voce titolari. Dopo l’Atletico, tra i più affaticati c’erano Calhanoglu e Bastoni ed entrambi potrebbero restare ai box. Il regista ha come naturale sostituto Asllani, più complicato trovare un sostituto di Bastoni sul centrosinistra alla luce dell’assenza di Acerbi. Nella mente di Inzaghi Bisseck è infatti funzionale per il centrodestra e, qualora volesse concedere un turno di riposo all’azzurro la soluzione più semplice potrebbe essere quella di riproporre Carlos Augusto nei tre davanti a Sommer", analizza Tuttosport.