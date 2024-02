Questa è la miglior Inter della gestione Inzaghi?

"Si, anche se quando è partito tutti decantavano del fatto che l'Inter si era privata di giocatori importanti e i sostituti non erano all'altezza. Più delle altre questa squadra gioca a memoria. A Madrid devono attaccare, perché se loro vengono avanti lasciano spazi e possono far male. C'è stato un periodo in cui si parlava anche di esonero di Inzaghi. E' stato bravo a veleggiare in quel mare in tempesta e a imporre la propria categoria di gioco. Inzaghi ha costruito un gioco che, cambiando gli interpreti, non cambia perché giocano a memoria".