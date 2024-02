Dopo il turnover effettuato col Lecce, il tecnico dell'Inter Inzaghi per la sfida di domani con l'Atalanta si affida ai titolari, eccetto gli infortunati. Non ci saranno Acerbi, Calhanoglu e Thuram ancora alle prese coi fastidi muscolari, ma sulla via del rientro.

"Per domani Inzaghi dovrà ancora fare a meno anche di Acerbi e Thuram, con De Vrij e Arnautovic pronti a prenderne il posto. Per il resto dovrebbe tornare la formazione tipo delle prime uscite del 2024, con Sommer (sfebbrato), Pavard e Bastoni, Darmian favorito su Dumfries, Dimarco a sinistra, Barella per Frattesi, pronto a dare il contributo a gara in corso come Sanchez. Per fare altre rotazioni ci sarà tempo tra Genoa e Bologna", riporta La Gazzetta dello Sport.