Inter, ecco cosa è successo tutte le volte che Conte era primo alla 23esima

L'allenatore nerazzurro nella sua esperienza solo un anno fa ha perso lo scudetto quando era primo nella stessa giornata

I dati esposti dal noto canale satellitare parlano chiaro. Solo due volte, quando il mister con le sue squadre, era primo in classifica alla 23esima alla fine non è arrivato lo scudetto. È successo, purtroppo direbbe ogni tifoso interista, solo nella scorsa stagione. Alla 23esima giornata l'Inter era prima in classifica con 54 punti, gli stessi della Juventus. Alla fine lo scudetto non è arrivato. I nerazzurri si sono classificati secondi, a meno un punto dalla squadra di Sarri. Una differenza c'è rispetto alla scorsa stagione. Questa volta la rosa nerazzurra ha un punto in meno, ma quattro in più rispetto alla seconda in classifica, il Milan, superato ieri nel derby.