CdS – Inter, Conte ha deciso: ecco quando tornerà De Vrij. Ancora spazio per Ranocchia

Arrivano novità dall’infermeria nerazzurra in vista delle prossime gare. Il Corriere dello Sport spiega: “De Vrij ha rimediato solo una leggera distorsione al ginocchio nella partita di mercoledì contro la Fiorentina, abbastanza però per suggerire a Conte di non forzare l’olandese negli ultimi 270 minuti di campionato e concentrare le energie in vista di Inter-Getafe. Al centro del reparto può ritagliarsi altro spazio Andrea Ranocchia, peraltro da ex col Genoa. Per D’Ambrosio, cinque punti di sutura all’arcata sopraccigliare”.