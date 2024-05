Inter, crescita boom: la rosa si è rivalutata del 45%. I meriti di Inzaghi

"Che dire, poi, di Çalhanoglu, arrivato come centrocampista sovente discontinuo e trasformato in un regista illuminato, tra i migliori interpreti in assoluto del ruolo. Senza dimenticare come, in questi anni, Lautaro abbia aggiunto sempre qualche cosa al suo calcio e non solo, facendo incetta di trofei. E attenzione pure a Pavard, unico campione del mondo della rosa, acquistato con lo sconto visto che gli rimaneva un solo anno di contratto, ma inevitabilmente tornato alla sua quotazione naturale. Evidentemente, nel gruppo ci sono anche una serie di ultratrentenni che, pur avendo avuto un rendimento eccellente, non hanno alzato la propria quotazione proprio in ragione della carta d’identità".