Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2023/24. Tra le note più positive c'è sicuramente il consistente calo delle perdite. Un calo vertiginoso rispetto al -245 milioni di qualche anno ma consistente anche rispetto al -85 dell'anno scorso. Nel 2024, le perdite sono state limitate a 36 milioni di euro, praticamente un bilancio in pareggio se non ci fossero gli interessi sui debiti da pagare.