Inter, non è Darmian il sostituto di Godin: i nerazzurri hanno in mente un giro diverso

Matteo Darmian all’Inter. Il futuro sembra scritto ma non è il difensore del Parma il prescelto per sostituire il partente Godin. L’Inter, infatti, ha in mente un giro diverso, che partirà solo dopo la cessione dell’ex Atletico Madrid al Cagliari.

L’Inter risparmierà i quasi 6 milioni di euro netti a stagione che Godin dovrebbe guadagnare per altri 2 anni e potrà tentare di dare l’assalto finale a Kumbulla, vero obiettivo di mercato per la difesa. Valutazione alta: 28 milioni di euro. Ma l’Inter, che ha già lasciato al Verona Dimarco in prestito, può giocare il jolly Salcedo.

E Darmian? Darmian dovrebbe sbarcare a Milano come sostituto di Andrea Ranocchia, che è in procinto di trasferirsi al Genoa.

(Gazzetta dello Sport)